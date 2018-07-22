Украинский боксер Александр Усик планирует проведать своих детей в Симферополе по возвращении после победного боя против Мурата Гассиева в Москве. Об этом сообщает Isport.

"Я два месяца не видел своих детей. Со старшей я говорил накануне, а с сыновьями не общался неделю. Они сейчас у бабушки в Крыму. Сейчас отправлюсь в Киев, соберу вещи и к ним поеду.

Планы? Надо приехать домой, грамотно все обдумать и можно переходить в супертяжи. Я слышал, что Тони Белью хотел боксировать с победителем Суперсерии. В крайнем бою он красочно выиграл у Дэвида Хэя. Можно с этого и начинать.

Нужно грамотно взвесить. Возможно и в этом весе еще есть хорошие, денежные бои", – сказал Усик на пресс-конференции после боя.

Как сообщала "Страна", Александр Усик победил Мурата Гассиева и взял все призы Всемирной боксерской суперсерии.

Также "Страна" писала, почему после победы украинского боксера ему начали прочить пост президента.