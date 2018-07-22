В Одессе Марш равенства планируют провести 19 августа, он будет посвящен поддержке прав ЛГБТ-сообщества.



Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Организаторы надеются, что все пройдет спокойно и цивилизованно. Маршрут марша пока держат в тайне.

Он пройдет в рамках традиционного фестиваля квир-культуры, на котором будут обсуждать вопросы уважения и равенства ко всем группам населения.

Стоит отметить, что марш в поддержку ЛГБТ-сообщества включен в список массовых мероприятий второй половины лета в областях страны, на которых МВД примет усиленные меры для обеспечения правопорядка.

Год назад широко проанонсированный Марш равенства в Одессе закончился, так толком и не начавшись. Участники не смогли дойти до горсовета из-за протестующих. Сторонники прав ЛГБТ собрались в Одессе на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье. Туда же пришли противники проведения мероприятия, поэтому колонна так и не начала двигаться. Участники акции устроили так называемую "сидячую забастовку". Их увозили с Приморского бульвара автобусами.

В этом году 16 мая в Запорожье на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета состоялась акция в поддержку ЛГБТ "Радужный флешмоб". Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу петарду и пытался убежать, но был задержан полицией. В результате взрыва пострадал один полицейский.

Напомним также, что в прошлом году противники ЛГБТ-марша в Одессе снесли забор на стройке и сбросили со второго этажа бетономешалку.

Как сообщала "Страна", несколько лет назад гей-парад в Запорожье наметили на 24 сентября.