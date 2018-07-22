Во Львове на площади Кафедральной неизвестный ранил девушке ногу металлической пулей. Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел около 15:00. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травмпункт доставлена 20-летняя девушка с травмой ноги.

Следователи приехали в травмпункт.

Пострадавшей оказалась жительница Мирогорода. Она рассказала, что почувствовала острую боль в ноге, когда играла на скрипке на пл. Кафедральной возле Латинского кафедрального собора.

Девушка увидела рану в ноге, но кто стрелял не увидела.

В травмпункте с ноги пострадавшей медики достали металлический шарик и отпустили ее домой.

В полиции Львовской области устанавливают происхождение пули, которая ранила ногу девушки, а также из какого вида оружия она была выпущена.

Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопления людей пострадавшая не заметила, кто и откуда произвел выстрел.

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