В самом центре Львова у Кафедрального собора уличной скрипачке прострелили ногу
Во Львове на площади Кафедральной неизвестный ранил девушке ногу металлической пулей. Об этом сообщает Zaxid.net.
Инцидент произошел около 15:00. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травмпункт доставлена 20-летняя девушка с травмой ноги.
Следователи приехали в травмпункт.
Пострадавшей оказалась жительница Мирогорода. Она рассказала, что почувствовала острую боль в ноге, когда играла на скрипке на пл. Кафедральной возле Латинского кафедрального собора.
Девушка увидела рану в ноге, но кто стрелял не увидела.
В травмпункте с ноги пострадавшей медики достали металлический шарик и отпустили ее домой.
В полиции Львовской области устанавливают происхождение пули, которая ранила ногу девушки, а также из какого вида оружия она была выпущена.
Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопления людей пострадавшая не заметила, кто и откуда произвел выстрел.
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