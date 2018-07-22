Президент Петр Порошенко заявил, что автокефалия Украине еще не гарантирована.

Видео с этими словами опубликовано на Facebook главы государства.

"Ситуация непростая. Противодействие масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, будто Томос уже у нас в кармане. А нам с вами остается две вещи, для того, чтобы его получить: молиться, верить и бороться", - сказал Порошенко на встрече с греко-католиками, которая прошла в середине июля в Зарванице на Тернопольщине.

Ранее Петр Порошенко прогнозировал, что автокефалию Украине могут предоставить до 28 июля - дня Крещения Руси.

Однако сначала в УПЦ МП, а потом и в Киевском патриархате признали, что к этой дате решения Константинополя ждать не следует.

Подробнее о том, почему Томос поставили на паузу - разбиралась "Страна".