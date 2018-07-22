На Донбассе 18 июля "Верховный Суд ДНР" вынес приговор в отношении десяти лиц, занимавшихся жестокими грабежами в период с 2014 по 2015 годы. Об этом сообщает сайт ведомства.

Банда совершала грабежи, похищала людей, занималась вымогательством и убийством в составе устойчивой вооружённой группы.

"Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского". Учитывая, что преступления совершались с особой жестокостью, при судебном рассмотрении дела государственный обвинитель просил осудить четверых членов преступного сообщества к исключительной мере наказания – смертной казни.

После тщательного рассмотрения представленных следствием доказательств, по совокупности совершенных осужденными преступных деяний один из них приговорен к смертной казни, восемь приговорены к пожизненному лишению свободы, один член банды – к 13 годам лишения свободы. На днях приговор вступил в законную силу", - говорится на сепаратистском информресурсе.

Отметим, что "Казачий союз" был насильно разоружен представителями "ДНР" в 2015 году, в ходе ликвидации самостоятельных военных формирований, которые не подчинялись центральной власти сепаратистов.

Как сообщала "Страна", больше трети украинцев выступают за возвращение смертной казни судя по проведенному соцопросу.

Также "Страна" писала, как в Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу своих детей.

Ранее в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР".