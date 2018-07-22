Экс-депутат Верховной Рады Украины от фракции "Свобода" националистка Ирина Фарион упрекнула хорватов в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам и забывают о своем историческом прошлом.

Об этом она рассказала в эфире "5 канала", комментируя извинения Хорватии перед Россией за "Славу Украине" на ЧМ-2018 по футболу.

По словам Фарион, это связано с ситуацией внутри страны и на международной арене.

"Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине!". Даже хорваты нас посылают", - заявила она.

При этом Фаринон напомнила хорватам, что они переселились "с территории Западной Украины на Балканы в IV-VI столетии". Она утверждает, что даже названию страны они обязаны жителям Украины.

"Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" - это же от нашего Хорива!" - рассказала политик о давно известной легенде, которая никогла не имела статуса исторического факта, поскольку и сам Хорив считается мифическим персонажем.

Также в интервью Фарион выразила радикальные взгляды по теме украинского языка, нацменьшинств и польской темы.

Как сообщала "Страна", Фарион назвала русскоязычных украинцев "предателями", которым нельзя давать ни работу, ни образование.

Напомним также, что ранее националистка Фарион заявила, что русскоязычные украинцы не имеют права на существование.