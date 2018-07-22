В ассоциации "Укрводоканалэкология" сообщили, что ситуация с поставками жидкого хлора на водоканалы стабилизировалась после того, как "Днепразот" возобновил работу хлорных цехов. Об этом сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды, благодаря совместной и оперативной работе правительства, Ассоциации и ООО "АХПС". Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ассоциации, АО "Днипроазот" в настоящее время возобновляет работу хлорной группы цехов: уже закончены подготовительные работы ко включению производства и в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.

Фото: facebook.com/Ukrvodokanal

Кроме того, у водоканалов появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по более низким ценам, хотя остается потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.

В "Укрводоканалэкологии" также сообщили, что Госпродпотребслужба вместе со специалистами предприятий водопроводно-канализационного хозяйства сейчас ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем качества.

Как сообщала "Страна", в июне завод "ДнепрАзот" прекратил работу и ушел на вынужденный простой.

Ранее в СБУ решили проверить руководство "Днепроазота", которое лишило страну хлорки.