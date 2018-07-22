В Беларуси в 2017 году уровень реальной зарплаты (по паритету покупательной способности - то есть с учетом уровня цен) превысил показатель оплаты труда в России. Об этом говорится в мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).

Исследователи сопоставили заработные платы в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы за 2011-2017 годы.

В прошлом году реальная зарплата в Беларуси составила 1602 доллара. В России - 1550, а в Украине - 1073 доллара.

Впрочем, первенство Минска над Киевом и Москвой характерно и для предыдущих лет.

Реальная зарплата - это комбинированный показатель. Зарплаты в национальных валютах пересчитывались в доллары США по паритету покупательной способности - то есть учитывались различия в потребительских ценах в разных странах.

При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах.

Согласно этой методике, реальная заработная плата в России в прошлом году составила $1550, что на 5% выше уровня 2016 года.

Зарплата в Украине в минувшем году впервые с 2013 года превысила тысячу долларов.

В Беларуси же она только один раз опустилась ниже полутора тысяч долларов за последние пять лет: в 2016 году.

Как сообщала "Страна", средняя номинальная зарплата в Украине выросла до 7 711 гривен.

Также "Страна" писала, что средняя зарплата в Украине за полгода повысилась всего на 100 гривен.