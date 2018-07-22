В субботу, 21 июля, на телеканале "Интер" в прямом эфире транслировали победный бой Александра Усика против Мурата Гассиева. Поединок стал главным событием дня на украинском телевидении. Об этом сообщает пресс-служба телеканала на странице в Facebook.

Доля просмотра составила 56,3% среди массовой всеукраинской аудитории 18+, а в крупных городах среди зрителей 18-54 доля составила 54,5%.

По аудитории 18-54 в крупных городах бой стал эфирным событием с самой высокой долей на украинском телевидении после боя Владимира Кличко с Александром Поветкиным в октябре 2013 года.

Фото: facebook.com/Inter.ua

Как сообщала "Страна", после победы над Гассиевым, Усик готовится перейти в супертяжелый вес и даже назвал соперника.

Напомним также, что лучшие моменты победного боя Усика с Гассиевым собраны в одном видео.