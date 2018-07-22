Американский политтехнолог-консерватор Стив Бэннон, работавший до недавнего времени советником президента США Дональда Трампа, планирует создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе.

Речь идет о партиях, которые в Украине называют "друзьями Путина".

В своем интервью The Daily Beast Бэннон сказал, что его новый фонд будет называться "Движение" и, вероятно, будет основан в Брюсселе.

По убеждению Бэннона, он видит этот проект конкурентом благотворительного фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, который с 1984 года выделил 32 миллиарда долларов на либеральные движения.

Бэннон рассказал, что уже провел переговоры с деятелями и партиями по всей Европе - в частности с Найджелом Фараджом в Великобритании, "Национальным фронтом" Марин Ле Пен во Франции и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что "Национальный фронт" Ле Пен недавно лишили финансовой помощи по линии Европарламента. Это было сделано с подачи официального Парижа, который расследует дела о якобы непрозрачном финансировании партии.

Теперь, возможно, помощь ультраправым Европы прийдет, откуда не ждали.

Ультраправые движения Европы, в отличие от их украинских собратьев, поддерживают консервативную политику России, выступают против Евросоюза и требуют жестких ограничений по мигрантам. В последнее время представители ультраправых или подобных альтернативных движений показали высокие результаты на выборах в ключевых европейских странах.

Ранее мы разбирались, кто встал у руля в Италии и что это значит для ЕС и Украины.

Друзья Путина и канцлер, который моложе Макрона. Кто победил на выборах в Австрии и что это значит для Украины.