В Британии в пятницу 13 июля состоялся международный авиационный показ боевой авиационной техники The Royal International Air Tattoo, который традиционно проводится Благотворительным фондом Королевских ВВС Великобритании.

В авиашоу приняли участие и украинские военные летчики на истребителе Су-27. Видео с выступления опубликовал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиашоу The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов", - отметил Порошенко в комментарии к видео.

В этом году украинские летчики существенно усложнили программу своего выступления. Зрители увидели больше фигур высшего пилотажа и новые элементы, которые выполняются на предельно малых высотах.

Как сообщала "Страна", украинский ас победил на международном авиашоу в Чехии.

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Ранее появилось видео захватывающих маневров Ан-132D на авиашоу в Ле Бурже.