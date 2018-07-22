В воскресенье, 22 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прошел Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акция стартовала в девять утра и прошла по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.

На Марш равенства пришли несколько десятков человек. Столкновений не было, шествие проходило при усиленном присутствии полиции.

Время и место, где должно было проходить мероприятие, не разглашали ни оргкомитет, ни полиция – из соображений безопасности.

Ранее в оргкомитете марша сообщали, что шествие запланировано как "чисто правозащитное мероприятие", к которому могут присоединиться не только представители ЛГБТ-сообщества, но и представители других общественных групп, которые испытывают дискриминацию. Акция не предусматривала использования элементов травести-шоу, экстравагантной одежды или аксессуаров.

Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Также утром возле Козака Рога собрались люди, которые выступают за традиционные семейные ценности.

Вместе с тем Гей-альянс Украина сообщает, что в Марше равенства в Кривом Роге приняли участие около 40 человек.

При этом ночью многим представителям местного ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Часть зарегистрированных на акцию отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы. Об этом сообщают "Комментарии".

"К месту начала события, которое до последнего момента держалось в тайне, участников и участниц акции централизованно подвезли на автобусе, заказанным оргкомитетом мероприятия", – говорится в сообщении.

По завершении акции участники и участницы сели в автобус, который отвез их в безопасное место. Демонстрация прошла без эксцессов.

Марш равенства в Кривом Роге – это заключительное событие фестиваля КривбасПрайд-2018.

Фото: 1kr.ua

Фото: comments.ua

Как сообщала "Страна", радикала Коханивского сделали рекламой для гей-парада.

Напомним также, что гей-парад в Запорожье наметили на 24 сентября.