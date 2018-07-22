В Одессе следователь Шевченковского отдела полиции Сергей Чернеев прославился своим немалым состоянием. На днях он решил уволиться из правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на источники в полиции.

В электронной декларации о доходах за 2017 год Чернеев указал, что хранит наличными 16 миллионов 800 тысяч гривен и 12 600 долларов. Кроме того, еще 1 миллион 560 тысяч он одолжил некоему третьему лицу.

Таким образом, совокупные денежные сбережения простого следователя составляют почти 700 тысяч долларов США.

Согласно документу, полицейскому принадлежит скромная квартира площадью 46 квадратных метров, купленная в 1999 году, два автомобиля ВАЗ 1985 и 2003 года выпуска, а также Volkswagen Passat 1991-го года. Живет следователь, согласно данным декларации, на одну зарплату, которая составила 170 тысяч гривен.

Причину ухода из полиции издание не называет.

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