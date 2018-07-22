В соцсети появились фото с отдыха главного антикоррупционного прокурора и главы САП Назара Холодницкого и его девушки. Снимки опубликованы на странице Вадима Фолькера в Facebook.

Напомним, недавно Холодницкий появился с 23-летней блондинкой Юлией Бойко на джаз-фесте во Львове. Но доподлинно неизвестно, она ли на фотографии.

Ведь меньше чем за месяц волосы подружки Холодницкого заметно прибавили в длине, что вызвало ряд комментариев о появлении в жизни завидного холостяка еще одной девушки - или об услуге по наращиванию волос, к которой могла прибегнуть студентка родом из Кировоградской области.

Фото: Вадим Фолькер/facebook.com

Судя по снимкам, влюбленная пара отдыхала не одна. Вместе с Холодницким заметили нескольких атлетичных мужчин, которые могут быть бодигардами главы САП.

Фото: Вадим Фолькер/facebook.com

В начале месяца волосы Юлии (если это, конечно, она) были заметно короче Фото: ru.tsn.ua

Как сообщала "Страна", Юлия Бойко, девушка главы САП Холодницкого, работала в модельном агентстве.