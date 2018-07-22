На трассе Киев-Харьков легковушка влетела в фуру Roshen, погибли женщина с ребенком
"Страна" рассказывала об эпидемии смертельных ДТП, охвативших Украину за последние дни.
В воскресенье, 22 июля, на трассе Киев - Харьков легковушка врезалась в фуру Roshen, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
52-летний житель Запорожья за рулем автомобиля "Ford" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально отведенном месте.
В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля "Ford" - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.
Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Украине нашли тысячи неисправных автобусов.
Также "Страна" писала, что автобус с детьми и родителями загорелся на трассе Киев - Одесса.
Ранее мы также сообщали, как на трассе Киев-Знаменка Ford протаранил Mercedes на "встречке". Один человек погиб, пятеро - ранены.