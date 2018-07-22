"Страна" рассказывала об эпидемии смертельных ДТП, охвативших Украину за последние дни.

В воскресенье, 22 июля, на трассе Киев - Харьков легковушка врезалась в фуру Roshen, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

52-летний житель Запорожья за рулем автомобиля "Ford" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально отведенном месте.

В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля "Ford" - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украине нашли тысячи неисправных автобусов.

Также "Страна" писала, что автобус с детьми и родителями загорелся на трассе Киев - Одесса.

Ранее мы также сообщали, как на трассе Киев-Знаменка Ford протаранил Mercedes на "встречке". Один человек погиб, пятеро - ранены.