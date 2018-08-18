В Киеве задержали водителя такси, из-за которого в ДТП погибла женщина. Об этом сообщили в столичной полиции.

Полиция установила, что 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд авто за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате ДТП пассажир - 41-летняя жительница Черниговской области - от полученных телесных повреждений скончалась в карете скорой помощи.

Водителя такси задержали. Мужчина отказался сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, таксист находился под воздействием наркотических средств.

Начато уголовное производство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция с помощью киевлян нашла Lexus, который сбил пешехода и уехал с места ДТП.

Также в полицию с повинной пришел турок, который устроил смертельное ДТП в Житомирской области.