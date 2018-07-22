США предостерегли от войны с Ираном. Об этом передает ТАСС.

Данное заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани.

"Американцы должны знать, что мир с Ираном является ключом мира, а война с Ираном - ключом всех войн. "Не следует играть с огнем. Не играйте с огнем, или вы пожалеете", - сказал он, обращаясь к президенту США Дональду Трампу. Роухани добавил, что иранский народ "никогда никому не будет кланяться", - сообщил иранский лидер.

Президент также раскритиковал угрозы Белого дома в отношении экономики Ирана, заявив, что остановить экспорт иранской нефти невозможно. Роухани подчеркнул, что Тегеран держит на вооружении различные варианты ответных действий на угрозы США, в том числе закрытие Ормузского пролива, безопасность которого, по словам Роухани, иранский народ гарантировал всю свою историю.

Ранее "Страна" сообщала, что в США не хотят сближения Китая и Ирана на фоне американского нефтяного эмбарго.

Также военные Ирана угрожают закрыть Персидский залив для поставок нефти.