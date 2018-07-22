Американский журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год. Рейтинг опубликовали на сайте издания.

На первом месте оказалась группа U2, которая за год заработала 54,4 млн долл. Основной заработок принес гастрольный тур Joshua Tree Tour.

Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долл. Третье место заняла американская группа Metallica 43,2 млн долл. Далее идет певец Бруно Марс с доходом 40,7 млн долл.



В первую десятку лидеров рейтинга также вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан (31,3 млн), певица Lady Gaga (29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл (29,2 млн), группа Guns N' Roses (27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс (27,2 млн) и группа Coldplay (26,5 млн).

Ранее "Страна" сообщала, что на Billboard Music Awards назвали лучших певца и певицу прошлого года.

Также в журнале Billboard назвали лучшие музыкальные хиты уходящего года.