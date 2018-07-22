Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре может предстать перед властями Великобритании.

Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на источники.

СМИ пишут, что Эквадор выдаст Ассанжа, который находится в посольстве страны в Лондоне.

Издание отмечает, что президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". Отмечается, что Ассанжа могут выдать уже на следующей неделе.

Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее "Страна" сообщала, что у Ассанжа отобрали смартфон и компьютер после его заявлений о непричастности России.

Также президент Эквадора считает Ассанжа проблемой и хочет ее поскорее решить.