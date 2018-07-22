В воскресенье, 22 июля, Сирия и непризнанная Южная Осетия установили дипломатические отношения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что подписи под документом поставили министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев.

Кроме того, как стало известно, в ходе встречи министры подписали еще ряд двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

При этом глава МИД Южной Осетии поблагодарил сирийские власти за признание независимости республики и заявил о намерении Цхинваларазвивать отношения с Дамаском в области экономики, политики и культуры. Также Медоев подтвердил, что его страна солидарна с сирийским народом в его борьбе с терроризмом.

Ранее "Страна" сообщала, что непризнанная Южная Осетия станет "Государством Алания".

Также Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.