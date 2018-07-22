В Молдове приняли проект закона, по которому авто из Приднестровья с нейтральными номерами получат доступ к международному дорожному движению. Об этом сообщает Укринформ.

В документе сказано, что для участия в международном дорожном движении владельцы авто, зарегистрированных на территории непризнанного Приднестровья, обязаны пройти перерегистрацию и получить нейтральные номера и нейтральные технические паспорта. Специальные центры для выдачи номеров и техпаспортов будет открыто в городах Рыбница и Бендеры.

При этом водители должны будут предоставить документы, подтверждающие проживание на Приднестровье. Кроме этого, авто с нейтральными номерами можно будет продавать, но при одном условии: покупатели также должны проживать на территории Приднестровья.

Машины, которые отказываются проходить перерегистрацию своих транспортных средств, смогут передвигаться только по территории Республики Молдова.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ приняли резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.

Также премьер Молдовы и глава Приднестровья впервые встретились на новом мосту через Днестр.