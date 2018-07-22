Украинский боксер-чемпион Василий Ломаченко рассказал подробности своего будущего поединка. Об этом он сообщил накануне боя Александра Усика и Мурата Гассиева.

Ломаченко отметил, что на большой ринг он планирует вернутся 1 декабря. Однако где именно состоится бой – пока неизвестно.

Что касается соперника, то это может быть Рэй Бельтран (35-1-7, 21 КО) или Хосе Педраса (24-1, 12 КО), добавил украинец.

Напомним, украинский боксер Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF), под началом отца украинского боксера - Анатолия Ломаченко, который был назван лучшим тренером 2017 года.

Также после победы над Гассиевым, Усик готовится перейти в супертяжелый вес и даже назвал соперника.

Отметим, что появилось полное видео победного боя Александра Усика с Муратом Гассиевым в Москве.