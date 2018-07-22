Суд отказался возобновить расследование дела журналиста, которого подстрелили на военных учениях. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Сообщается, что суд отказал в возобновлении расследования дела журналиста Вячеслава Волка, которого в 2017 году на военных учениях в Кривом Роге подстрелил инструктор-волонтер Игорь Петренко.

В ходе расследования было установлено, что Петренко приобрел оружие без разрешений и незаконно его хранил.

По факту несчастного случая полиция возбудила сразу два дела: гражданское – против самого инструктора, а также против военных, которые пригласили его на учения. Но последнее уже закрыли потому что военная прокуратура не усмотрела нарушения в действиях силовиков, а самого Волка отказалась признавать потерпевшим.

Защита журналиста пыталась через суд возобновить расследование. Адвокаты уверены, что к трагедии привели именно действия военных, которые не позаботились о безопасности.

Напомним, что на учениях 6 июля 2017 года в Кривом Роге военные прострелили спинной мозг журналисту. Мужчину доставили в больницу, у него диагностирован сквозное огнестрельное ранение шеи. Врачи провели две сложные операции.

Позже Волк в течении восемь месяцев проходил курс реабилитации.