На популярном курорте Железный порт пьяный отдыхающий устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской НПУ.

"На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал", - сказано в сообщении.

Глава полицейской станции "Железный Порт" Николай Невядомский сообщил, что полицейские обнаружили указанный автомобиль неподалеку. За рулем находился в нетрезвом состоянии 37-летний житель Николаева, приехавший на отдых.

В ходе проведения поверхностного осмотра у мужчины был обнаружен газовый пистолет, из которого он стрелял. Предварительная правовая квалификация события - ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за один вечер в результате стрельбы получили ранения два человека.

Также в Киеве возле ботсада устроили стрельбу из-за неработающего терминала в магазине.