В Великобритании используют детей для в тайных операциях по разоблачению террористов, преступных группировок и торговцев наркотиками. Об этом сообщает издание The New York Times.

NYT пишет, что Комитет палаты лордов выдвинул новый законопроект, предусматривающий продление периода, в течение которого дети в возрасте до 18 лет имеют право работать в качестве "тайного источника разведки". Согласно законопроекту срок такой "работы" хотят продлить с одного до четырех месяцев.

Предлагаемый закон обоснован общенациональным увеличением числа насильственных преступлений в Англии и Уэльсе. В МВД Британии добавили, что продление срока "работы" уменьшит административное бремя, и негативные последствия, поскольку дети больше не будут вынуждены работать в спешке.

Бывший детектив, работавший с несовершеннолетними информаторами Дэвид Викдекет отметил, что чаще всего на такую ​​"работу" принимают детей, которые уже сталкивались с нарушениями закона.

Ранее "Страна" сообщала, что в США по подозрению в шпионаже задержали россиянку.

Также в Харькове ученого из Ирана приговорили к 11 годам за шпионаж.