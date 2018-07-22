Пограничники задержали иностранца, который нелегально прорывался через украинскую границу в Евросоюз. Об этом сообщает на пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что гражданина Марокко задержали на Закарпатье. Нарушителя обнаружили ночью в пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда.

Пограничники отметили, что задержанный выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения, который следовал на выезд из Украины.

"Во время проверки паспортных документов охранниками границы он резко оттолкнул инспектора и обратился к бегству. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными зданиями, пробирался за пределы пункта пропуска. Дежурными силами он был задержан", - сказано в сообщении.

Также после задержания установили, что иностранца на днях уже задерживался пограничниками за нарушение правил пребывания на территории Украины и нарушение пограничного режима.

Сейчас иностранец находится в пограничное подразделение, ему придется отвечать за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники не дали украинцу вывезти 14 кило наркотиков в Россию.

Также пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.