В Казахстане в ходе раскопок кургана "Елеке Сазы" нашли около трех тысяч золотых изделий, датированных 8-7 веками до нашей эры. Об этом сообщает Zakon.kz/

"В процессе раскопок захоронения под названием "Елеке-2" было найдено более 3 тысяч золотых изделий. Эти находки датируются 8-7 веками до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями. Также среди них имеются снаряжения из золота для лошадей", - рассказали археологи.

Археолог Зейнолла Самашев сообщил, что данная находка позволяет сказать, что в кургане могут быть захоронены мужчина и женщина - царствующие персоны или люди, относившиеся к элите сакского общества.

"Это совершенно другой взгляд на историю нашего народа. Все, что мы сегодня находим, говорит о том, что у людей того времени были развитые технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта. Была глубочайшая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа", - добавил аким области Даниал Ахметов, где проходят раскопки.

Фото: zakon.kz

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