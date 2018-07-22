И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем опасно одиночество. Об это она сообщила в Facebook.

Чиновник отметила, что на выходные ну стоит засиживаться дома, а лучше провести время к компании друзей и близких.

В мире замечена глобальная тенденция к увеличению количества одиноких людей. А одиночество плохо отражается на нашем физическом и психическом здоровье. Последствия одиночества вреднее, чем может показаться на первый взгляд. Одинокие люди больше рискуют заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, у них могут снижаться когнитивные функции, нарушаться сон, усиливаются симптомы депрессии", - рассказала Супрун.

Министр добавила, что для одиноких людей возрастает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми.

"Если вы сейчас вспомнили о сотни друзьях в соцсетях - это не является хорошим аргументом, чтобы отказываться от живого общения. Исследования указывают, что даже тысячи друзей в Facebook не подтверждают социализованость и готовность человека общаться, а иногда даже негативно влияют на когнитивные функции. Это не означает, что оставаться наедине с уютным Instagram - катастрофа. Естественно, что время от времени надо находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано", - рассказывает Супрун.

Министр подчеркнула, что "лучшая таблетка от одиночества, а вместе с этим и от многих болезней - это общение".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун развенчала пять мифов о высоком давлении.

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