Промоутерская компания К2 опубликовала яркие фото боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Напомним, что Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 22 июля на ринге в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве в рамках турнира World Boxing Super Series (WBSS).

Поединок продлился все 12 раундов и украинский боксер победил по очкам. Судьи единогласно признали победу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу украинского бойца.

Фото: k2ukraine.com

Ранее "Страна" сообщала, что после победы над Гассиевым, Усик готовится перейти в супертяжелый вес и даже назвал соперника.

Также появилось полное видео боя победного боя Александра Усика с Муратом Гассиевым в Москве.