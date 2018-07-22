Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым выкрикнул "Бам! Батя в здании", которую поняли далеко не все.

Сразу же после оглашения результатов боя, Усик оригинально поблагодарил публику:

"Олимпийский, спасибо! Люди, земляки и те, кто поддерживал! Москва, 2018. Бам! Батя в здании!".

Данная фраза давно и стойко ассоциируется с российским скандальным видеоблогером Юрием Хованским, у которого есть одноименная песня.

Сам блогер уже отреагировал в сети, написав пост в Twitter: "Вот уж в натуре батя в здании!".

Вот уж в натуре батя в здании! pic.twitter.com/JOdHpnWRXG — Юрий Хованский (@RussianStandup) 22 июля 2018 г.

Клип Хованского "Батя в здании" был опубликован 31 октября 2016 года и с тех пор набрал более 35 миллионов просмотров в YouTube.

Трек был выпущен после победы Хованского в рэп-баттле "Версус" над другим видеоблогером – Дмитрием Лариным. В песне упоминается и драка Хованского с музыкантом Noize MC. Сама фраза быстро стала интернет-мемом.

Также в сети есть версия "Батя в здании", спетая голосами политиков.

Ранее "Страна" сообщала, что после победы над Гассиевым, Усик готовится перейти в супертяжелый вес и даже назвал соперника.

Также лучшие моменты победного боя Усика с Гассиевым собраны в одном видео.