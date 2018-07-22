Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после победы в финале WBSS над россиянином Муратом Гассиевым назвал своего следующего соперника.

Об этом украинец рассказал на пресс-конференции после боя.

Усик отметил, что готов перейти в супертяжелую весовую категорию и провести бой с 35-летним экс-чемпионом WBC (в 1-й тяжелом весе) британцем Тони Беллью.

"После этого поединка мы размышляем по поводу перехода в супертяжелою весовую категорию. Надеюсь, что Тони Беллью смотрел мой бой. Он говорил, что встретится с победителем Всемирной боксерской суперсерии. Хочу сказать: "Тони, я готов". Если он не захочет опуститься до моей весовой категории, то я поднимусь в супертяжелый дивизион. Придется просто есть макароны на ужин", - заявил Усик.

35-летний Беллью перешел в супертяжелой весовой категории только в 2017 году и за этот период успел провести два боя с бывшим чемпионом Дэвидом Хэем и в обоих выиграл техническим нокдауном.

Британский боксер уже ответил Усику на брошенный им вызов.

"Я готов еще с рождения! Давай сделаем это", - написал Беллью в Twitter.

Фото: twitter.com

Напомним, что украинский боксер Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Отметим, что появилось полное видео боя победного боя Александра Усика с Муратом Гассиевым в Москве.