Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей с градом
По всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Спасатели предупредили, что страну накроют сильные грозовые дожди, град и шквальный ветер.
"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что сегодня в Киеве будет переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25.
Также в ГосЧС подчеркнули, что 22-23 июля в южных регионах и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди.
Отметим, что на Киев надвигается грозовой ураган со шквальным ветром.