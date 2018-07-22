По всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели предупредили, что страну накроют сильные грозовые дожди, град и шквальный ветер.

"В ближайшие 3 часаи до конца суток 22 июля в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, кроме южных регионов - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня в Киеве будет переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25.

Также в ГосЧС подчеркнули, что 22-23 июля в южных регионах и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Украине продолжат бушевать грозы и дожди.

Отметим, что на Киев надвигается грозовой ураган со шквальным ветром.