В Белом доме ключевые лица администрации президента США уговорили Дональда Трампа отказаться от слов о российском вмешательстве, сказанных на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Сообщается, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент страны Майкл Пенс уговорили Трампа отказаться от его же слов о "российском вмешательстве" в американские выборы.

Агентство отмечает, что Болтон, Келли и Пенс провели с Трампом совещание сразу после его встречи с Путиным в Хельсинки.

Напомним, что Трамп и Путин встретились 16 июля в Хельсинки. Путин заявил, что "Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в избирательный процесс".

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она", – ответил тогда Трамп. Позже он изменил свою позицию.

Ранее "Страна" сообщала, что однопартийцы раскритиковали выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным

Также Трамп поблагодарил Хельсинки за встречу с Путиным.