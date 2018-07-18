В ночь с 21 на 22 июля в Москве украинский боксер Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева. Онлайн поединка вела "Страна".

Он победил Гассиева по очкам со счетом 119:109 и 120:108 (дважды). То есть триумф был абсолютным.

Но обратно пропорциональным победе был апломб самого Усика. Точнее, он практически отсутствовал. По настроению украинского тяжеловеса казалось, что его соперник Гассиев "немножко победил" вместе с ним.

"Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты - красавчик!", - заявил Усик россиянину после финального гонга и взаимных объятий.

Таким образом украинец устроил в Москве настоящий спорт вне политики - оставив за бортом надежды многих ура-патриотов услышать раздражающие Москву заявления вроде "Славы Украине" от Домагоя Виды.

В целом, Усик продолжил линию своих публичных выступлений, в которых старается не нагнетать напряжения по конфликтным линиям, а наоборот, выступает в роли примирителя и миротворца. Поэтому, что уникально для нашего времени, его победу многие с радостью восприняли и в Украине, и в России. А в нашей ей радовались как "майдановцы" (за исключением самой "ястребиной" категории последних), так и "антимайдановцы". Что вообще является, пожалуй первым подобным прецедентом с начала 2014 года.

Каким образом Усику удалось добиться такого результата - разбиралась "Страна".

Как Усик Гассиева обнимал

В целом бой проходил так, будто никакого конфликта между Киевом и Москвой нет в природе. Перед ним Усик попросил у своих фанатов исключить риторику унижения противника.

"Дорогие друзья. Хочу всех поприветствовать и сказать, что мы с командой в Москве. Мы отлично разместились. В субботу нас ждет грандиозное событие - финал Боксерской суперсерии. Если сказать прямо - финал Лиги чемпионов, но только по боксу. Всех болельщиков, которые болеют за меня, хочу попросить быть максимально скромными в высказываниях. Имейте уважение к противнику, потому что не уважаете противника - не уважаете меня", - заявил украинец накануне схватки.

Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk) 18 Июл 2018 в 9:41 PDT

Уже в день боя организаторы со старта сделали неожиданный ход: певцы, обычно исполняющие гимны стран по отдельности, неожиданно спели оба гимна дуэтом. Причем россияне в зале стояли как во время своего, так и украинского гимна. Среди украинцев же были такие, кто не вставал при звуках гимна РФ.

Затем начались "обнимашки" между Усиком и Гассиевым. Они дружески обнялись до боя и делали это после каждого раунда. А после победы украинец сказал россиянину ободряющие слова. И снова начались объятия, каждое из которых сопровождалось рукопожатием. Создавалось впечатление, что на ринге встретились старые друзья.

В Москве Александр Усик говорил по-русски, даже когда обращался ко всей аудитории через микрофон. Россияне же в этот раз не стали освистывать украинского чемпиона – как это было с Владимиром Кличко в 2013 году.

Такая атмосфера взаимного уважения и отсутствия малейших намеков на политическое превосходство – выглядит как заранее продуманная стратегия организаторов и участников боя. И судя, по предыдущим заявлениям Усика – это его личная стратегия тоже.

Украинский боксер, который родом из Крыма, никогда не скрывал своей умеренной позиции в отношении событий, которые происходят между Украиной и РФ. Чемпион уже не раз рассказывал, как он ездил в уже аннексированный Крым к родственникам.

А в январе Александр Усик сделал ряд неожиданных высказываний о своей малой родине, чем обескуражил украинских журналистов. Вопрос, считает ли он Крым украинской территорией, боксер назвал "собачьим".

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети – в садик. А в свой любимый город (Симферополь) я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился – не забывай свои корни. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

"Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" – резюмировал тогда чемпион.

Также Усик не скрывает, что является прихожанином УПЦ Московского патриархата. Он встречался с митрополитом Онуфрием и подарил ему боксерские перчатки.

А 27 января 2018 года Усик вышел на ринг против Майриса Бриедиса в футболке российского бренда "Боевая Русь".

"Гимн Украины на развалинах Москвы"

Хотя, Усик вообще не давал повода для политической трактовки поединка, провластные блогеры массово заговорили о победе Усика, как о прологе едва ли не разрушения России Украиной.

"Мы за мир, но после Победы!

Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал паследний московит с Асетии прозвучал сегодня!

Спасибо, Александр Усик!", - заявил в своем стиле министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Впрочем, комментаторы Омеляна затроллили.

"Предлагаю не отставать и гиперлуп назвать имени Героя Украины Усика", - написал Кирилл Баранников.

"Читаешь коментарии и такое ощущение что после победы усика Путин вернет Крым", - пишет Алесей Чудновский.

А некоторые читатели страницы Омеляна наоборот упрекнули его в поддержке Усика - хотя тот говорил по-русски и не высказывал пренебрежения к "москалям". Министр даже вступил в эту дискуссию и попытался "спасти честь" боксера в глазах националистов.

"Флаг Украины поднят в столице вражеского государства. Это прекрасно", - пишет в стиле Омеляна известный "порохобот" Джон Смит.

"С Победой Украины над Россией в Москве!", - радуется скандальный блогер Мирослав Олешко.

"Ну что, россияне?! У вас Усик отклеился", - пишет близкий к Банковой и "Народному фронту" политолог Алексей Голобуцкий.

Один из немногих, кому в этот день было грустно, стал журналист Айдер Муждабаев, который зафиксировал "победу в столице русского рейха", но отметил, что все это выглядит как будто "кто-то поссорил народы-братья", что, по мнению Муждабаева, совсем не так. Да и вообще, во всех остальных местах "побеждает Путин".

"Усик уверенно побеждает на ринге в столице русского рейха, но на остальной площади Земли уверенно побеждает Путин. Нормальный фюрер нормальной, рукопожатной всеми страны. В т.ч. украинцами. Страны, куда известный/любимый украинцами украинец приезжает помериться силой в спорте, а потом по-братски обняться с русским, ведь спорт вне политики, так Путин всем говорит.

В душе мы ощущаем это несоответствие, но в нём себе же не признаемся: приравниваем бой в боксе к бою с русскими оккупантами, хвалим героя, радуемся победе. Хотя на деле, кроме слова "бой", ничего общего между ними нет. Два флага — агрессора и жертвы — тут рядом, плечом к плечу. Пение двух абсолютно несовместимых, когда страны воюют, гимнов — одними ртами.

И для всех, кроме нас, в т.ч. для части жителей Украины, это выглядит по-другому: в принципе, всё нормально, кто-то временно поссорил народы-братья (в русской трансляции это говорят прямо), какие-то странные люди в каких-то в окопах зачем-то держат какой-то фронт.

А в тылу, у нас — восторг, ликование. И ведь бой хороший, боксёр хороший, и люди-то все хорошие, и всё это круто, патриотично. И я этих людей в данный момент времени понимаю. Но, к сожалению, ликующие сейчас локально глобально не понимают ничего. Или гонят от себя "ненужные" мысли. Может быть, они не читали исторических книг, или, теоретически, читали не до конца. Но практикой это поправимо: кто сейчас не понимают — потом поймут. Жизнь им объяснит. Или смерть. Это как кому повезёт в третью мировую. Пропустить её человечеству уже даже как-то неловко. Столько вложено пиара и средств в это шоу силы и воли, такие промо-ролики, титулы, премиальные, что не увидеть это нельзя".

Были и те, кто категорически не восприняли решение Усика драться в столице России:

"А что, наш боксер Усик дерется в Москве? И многие, судя по моей ленте, думают, что это нормально?.. Кошмар", - пишет телеведущая Татьяна Высоцкая.

"Дать звание Героя". Реакция политиков

Сразу после победы Усика в дело включились украинские политики, чьи смм-щики сегодня были лишены или сна, или хорошей субботней тусовки – это выдает тот факт, что их тексты оказались как под копирку с любого другого поздравления нашего спортсмена.

"Украинский гимн, сыгранный сегодня в Москве на весь мир - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал через мгновения после объявления результатов официальный аккаунт президента Петра Порошенко, который, по его словам, "ни секунды не сомневался" в Александре.

"Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный", - именно так его оценил Виталий Кличко, мэр столицы и также легенда бокса. Не забыл он, как и президент, напомнить про гимн и флаг Украины в Москве.

Чуть позже своеобразный оппонирующий Кличко пост написал бизнесмен Евгений Черняк. Он удивился позиции мэра, который с одной стороны прямо зарабатывает деньги на бое в Москве, с другой - называет проспект в Киеве именем Бандеры.

"Призовые за бой составят несколько миллионов долларов. Промоутер Усика - компания К-2. Принадлежит компания Виталию Кличко. Великому боксёру и , по случайному совпадению, мэру Киева.

Киева, в котором недавно, при непосредственном участии Виталия, были переименованы улицы.

Одна из них- проспект Бандеры, например. Это никак не мешает мэру Киева зарабатывать на бое в Москве. Деньги не пахнут.

Внутрь Украины - вышиванки и проспект Бандеры. В России- заработок и бизнес. Как это совмещается в одном человеке?! У меня нет ответа.

Я к чему?! Русофобия, чаще всего- технология отвлечение внимания от воровства украинского бюджета!!

Извините, если кого-то разочаровал, но от ненависти к русским дороги в Украине не отремонтируются, реформы не проведутся и коррупция не испарится!!!

Очень многие, вернее практически все, кто проповедует вам антироссийские настроения-зарабатывают в России. В разных направлениях бизнеса.

Недавно, например, компания связанная с Порошенко купила пакет акций в Burger King(Россия). Отличная высокодоходная инвестиция. Рынок большой. Рубль стабилен. Средний чек высокий. Инвестиция высокодоходная. Поддерживаю, как бизнесмен, высокодоходные инвестиции.

Как совмещать русофобию в Украине и одновременный заработок денег в России ?! Нужно быть украинским политиком. Только так, других вариантов нет. Люди с ампутированной совестью!

Это лучший диагноз для них.

Патриотизм- это любовь к своей стране, а не ненависть к чужой. А Виталию Кличко- удачно потратить полученные от боя в Москве дивиденды.

Пусть таблички с указателями домов на проспекте Бандеры сделает. За свой счёт. Красивый будет поступок. Патриотичный".

Россияне: "Усик очень хорош. Браво"

Что интересно, Усика поддерживали не только украинцы - ему отвешивали комплименты и россияне.

"Усик вчистую перебоксировал Гассиева. Великий боксер. Без преувеличения. Потрясающие техника, скорость, выносливость и умение выдерживать тренерскую установку на бой. Мурату - наука на будущее. Ему всего 24. Всё ещё впереди", - резюмирует российский политконсультан Евгений Мильченко.

"Сегодня кое-что интересное стало ясно. В Москву можно ездить, проводить там соревнования, слушать украинский гимн и ходить с флагом", - написал экс-звезда Ленты.ру, нынче живущий в Украине, журналист Иван Яковина.

Он заявил, что Усик - великий, а Гассиев вел себя очень достойно.

"Усик очень хорош. Браво", - краткий итог от одного из самых эпатажных голосов кремлевской журналистики Владимира Соловьева.

"Джентельменское отношение к оппоненту"

Не только россияне, которых это напрямую касается, но и украинские обозреватели отметили джентельменское отношение нашего боксера к оппоненту и атмосферу взаимного уважения.

"Это было очень неожиданно и очень круто! Когда одни и те же певцы поют оба гимна и Украины и России. Усику - победы!" – написал руководитель шоу "Мамахохотала" Роман Грищук.

О том же пишет и киевский журналист Игорь Лесев:

"А вот Усик очень приятно удивляет, помимо спортивных достижений, своим более чем джентльменским отношением к оппоненту. Абсолютно адекватный парень. В первую очередь гражданин. И не делит мир на черное и белое. Более того, понимает, что он не на войне, а на ринге. В ринге есть правила. Одни. Спортивные. И за рингом сразу же начинаются правила. Человеческие и гражданские. В общем, нормальный пацан, который объединяет, а не нагнетает. Таких ведь единицы и в UA, и в RU".

Блогер Денис Гороховский считает, что "взаимное уважение творит чудеса".

Блогер Евгений Хурсин напомнил слова Усика после боя, которые характеризуют его уважительное отношение к противнику:

"Усик Гассиеву после боя - "Друг ты красавец, у тебя ещё всё впереди...а мне недолго осталось"".

А как же бойкот?

Украинцы, смотревшие бокс, также не упустили случай потроллить практику бойкота спортивных мероприятий, проходящих в России.

Это началось еще с темы, задетой еще месяц назад украинской патриотической общественностью: бойкотировать или не бойкотировать просмотр боя в Москве? Напомним, что ЧМ по футболу-2018 в России Украина "пробойкотировала" так, что матчи просмотрела половина страны.

"Давайте все вместе дружно пожалеем патриотов. Только-только один из лучших чемпионатов мира по футболу отбойкотировали, как сейчас бой украинского боксера за звание абсолютного чемпиона мира бойкотировать", - пишет спортивный журналист Виталий Пасичный.

"Судя по ленте, даже самые непримиримые разрешили смотреть бокс из Москвы", - солидарен уже экономический журналист Андрей Блинов.

"Кто подскажет, Усика бокс смотреть можно, или в сепаратизме обвинят?" – иронизирует луганчанин Игорь Бразовский.

"А вы Интер до боя ругаете или после?" – задается вопросом журналист Антон Комаров.

Будущий мэр Киева. Или Симферополя. Или президент Украины

Тем временем, в соцсетях начали вполне серьезно прочить Усику политическую карьеру. Причем в среде условного антимайдана его называют "пророссийским" кандидатом.

"Расклад на грядущих выборах президента Украины резко меняется. Во второй тур выходит пророссийский кандидат Александр Усик", - пишет экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев.

"Будущий мэр Киева. Или Симферополя", - полагает экономист Андрей Блинов, уточняя что не шутит.

"Если Усик пойдет в президенты, мои все за него!" – подводит итог произошедшему в Москве киевский бизнесмен Гарик Корогодский.