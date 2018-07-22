Украинский боксер Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Бой между Усиком и Гассиевым состоялся в ночь на воскресенье на ринге в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве в рамках турнира World Boxing Super Series (WBSS).

Поединок продлился все 12 раундов и украинский боксер победил по очкам. Судьи единогласно признали победу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу 31-летнего украинца.

Кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинский боксер Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояс журнала The Ring.

Уроженец Симферополя Александр Усик стал чемпионом Олимпийский игр в Лондоне (2012) и в сентябре 2016 года стал чемпионом мира по версии WBO уже в своем 10-м поединке на профессиональном ринге и до сих пор остается не побежденным: 15 боев, из которых в 11 украинец добыл победу нокаутом.