Между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки началась фактически торговая война. Об этом передает Europa Press.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что Белый дом должен вернуться к "здравому смыслу" и начать уважать своих союзников.

Он также подчеркнул, что именно США должны первыми сделать шаг к диалогу с ЕС. Ле Мэр добавил, что обязаны уважать мировые правила торговли.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Евросоюз, Россию и Китай врагами США. При этом он отметил, что "статус врага не значит, что эти страны плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они наши конкуренты.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС пригрозил Трампу тем, что новые пошлины на авто могут выйти для США в $294 млрд.

Также Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.