В воскресенье, 22 июля, Киев накроют грозовые дожди со шквальным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Также сегодня в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25", - сказано в сообщении.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминило основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" сообщала, что на Украину надвигается грозовая буря, ожидается шквальный ветер.

Также в Гидрометцентре предупредили киевлян о затяжной грозе.