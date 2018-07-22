В Одессе полиция задержала 14 человек, которые участвовали в массовой драке между фанатами между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст.296 УК (Хулиганство - Прим.ред.). Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что им удалось избежать массовых столкновений фанатов.

"Всего за правопорядком на улицах города следили более 1,2 тысячи правоохранителей. Из них около 350 нацгвардейцев. Чтобы не допустить возможных провокаций, на стадионе "Черноморец" и прилегающей к нему территории с гражданами работали полицейские диалога", - добавили копы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе футбольные фанаты подрались у дельфинария перед Суперкубком.

Также появилось видео массовой драки футбольных ультрас "Шахтера" и "Динамо" в Одессе.