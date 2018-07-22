В воскресенье, 22 июля, в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля с европейскими номерами. Об этом передает "Информатор".

Сообщается, что на улице Набережно-рыбальской Skoda на еврономерах не справилась с управлением, авто занесло и машина врезалась в фонарный столб. Удар был такой силы, что со столба упал фонарь. После столкновения со столбом в машину врезался еще один автомобиль Skoda.

В результате аварии водитель Skoda на еврономерах получил травму грудной клетки и рассечение. Его доставили в больницу. Мужчину спасли сработавшие подушки безопасности.

От удара о столб у его автомобиля разбита вся передняя часть, а двигатель выпал на асфальт. Водитель второй машины не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что полиция сообщила, сколько человек погибли в ДТП на дорогах Украины всего за сутки.

Также в Ровно в ДТП разбился военный, еще один в больнице.