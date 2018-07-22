В воскресенье, 22 июля, практически на всей территории Украины пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сухая и жаркая погода сохранится лишь в южных областях и Крыму. Синоптики отмечают, что ливни обойдут Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

При этом температура воздуха по всей территории Украины по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится. Днем в среднем будет +25+28, ночью похолодает до+15+17.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине еще несколько дней будет жарко и дождливо, как в тропиках.

Также в Чернигове дождем затопило канализацию, улицы ушли под воду.