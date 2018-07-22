В Греции двух украинских моряков осудили на 180 лет тюремного заключения. Об этом передает "Слідство.Інфо".

Как рассказала переводчица прокуратуры греческого города Пирей Лидия Костов, Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов.

Родственники осужденных заявляют, что мужчины совершили преступление под принуждением.

При этом прокурор отметила, что украинцы нарушили греческие законы: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств.

"Также при задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", - пояснила она.

Адвокат украинцев Захарияс Кессес рассказал, что кроме Литвинчука и Шваюка на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - добавил юрист.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину вернулись моряки, которые на полтора года "застряли" в Греции.

Также задержанных в Крыму украинских моряков выпустили из ФСБ.