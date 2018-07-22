Исполком Федерации футбола Украины продлил срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его помощниками, назначенными в июле 2016 года по схеме 2+2, еще на два года, то есть до июля 2020 года.

Решение было принято на заседании исполкома федерации 21 июля в Одессе, сообщает пресс-служба ФФУ. Таким образом, продлены сроки действия контрактов тренерского штаба украинской команды, которые истекали 31 июля 2018 года.

Кроме того, исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной Украины задачу – выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020, где участникам выпишут рекордные призовые.

Напомним, что в честь 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет ЕВРО-2020 в 12 городах по всему континенту - от Баку и Санкт-Петербурга до Лондона и Бильбао.

Ранее "Страна" сообщала, что в Монте-Карло Андрей Шевченко рассказал, куда он ведет сборную Украины.