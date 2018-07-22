Украинский боксер Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева, чей онлайн вела "Страна".

Он победил Гассиева по очкам со счетом 119:109. После боя Усик и Гассиев обнимались друг с другом.

Украинец впервые в истории становится абсолютным чемпионом мира.

На кону Всемирной боксерской суперсерии стояли все пояса чемпионов мира по всем престижным версиям и для обоих спортсменов этот бой был самым важным в карьере. Речь идет о поясах WBC, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али.

До сих пор ни Усик (14-0, 11 КО), ни Гассиев (26-0, 19 КО) не проигрывали на профессиональном ринге.

Ранее "Страна" опубликовала видео, как Усик и Гассиев померялись взглядами перед решающим боем, а также сообщила, что украинский боксер Усик показал самый легкий вес за последний год.