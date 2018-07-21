Пошлины и тарифы Соединенных Штатов, которые внедряются по инициативе президента Дональда Трампа, могут оказать непоправимое влияние на мировую экономику. Об этом сообщает City A.M.

По словам директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, глобальная экономика начала изменятся под влиянием новых торговых тарифов США.

"Это, безусловно, указывает на то воздействие, которое пошлины могут оказать на ВВП (валовой внутренний продукт). При худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%", - заявила Лагард в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, Трамп пригрозил обложить пошлиной почти весь китайским импорт в США на $500 млрд.

Как сообщала "Страна", Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.

Ранее ЕС пригрозил Трампу тем, что новые пошлины на авто могут выйти для США в $294 млрд.