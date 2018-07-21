Динамо Киев со счетом 1:0 обыграло донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

Гол закатился в ворота горнякам на 22-й минуте. Пятов решил попробовать себя в качестве полевого, потерял мяч, решил не возвращаться в ворота, поиграть в поле, посмотреть как Шепелев отдает Беседину, а тот выводит на ударную Буяльского, который бьет в пустые ворота.

Не так много было шансов у Динамо, но тот, который им подарили дончане, подопечные Хацкевича реализовали. В оставшееся время они не только умело гасили любые попытки переломить ход поединка, но и могли удвоить счет.

Киевляне довели матч до победного конца, взяв первый трофей в сезоне. И первый Суперкубок Украины в карьере Александра Хацкевича в качестве тренера.

Футболисты Шахтёра отлично начали матч, но после пропущенного мяча не сумели перестроиться и переломить ход игры, а в концовке часто злоупотребляли индивидуальными действиями и действовали неоправданно рискованно.

"Страна" провела онлайн-трансляцию матча.

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