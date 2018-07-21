Государственный департамент США подготовил резкое заявление относительно роли России в крушении рейса MH17 на Донбассе, но так и не опубликовал его после встречи Трампа и Путина в Хельсинки.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Журналисты нашли кэшированную версию заявления на сайте посольства США в Москве. Это заявление некороткое время было на главной странице сайта во вторник, 17 июля (как раз в день саммита, - Прим.Ред.), но затем его удалили.

"Через четыре года после падения МН17 мир все еще ждет, пока Россия признает свою роль ... Настало время для России прекратить свою грубую кампанию по дезинформации и полностью поддерживать следующий этап расследования... и уголовное преследование тех, кто отвечает за уничтожение рейса MH17", - говорилось в черновом заявлении.

Проект заявления Госдепа США

Представитель Госдепартамента США заявил, что он не будет комментировать утечку документов. "Позиция Соединенных Штатов по катастрофе MH17 не изменилась", - добавил он.

Напомним, 25 мая Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за крушение "Боинга" Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году.

Как сообщала "Страна", днем ранее международная следственная группа объявила, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежащего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.