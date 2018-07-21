В Украине в ходе проверок компаний-перевозчиков было выявлено около 3 тысяч неисправных автобусов, которые при этом возят пассажиров. Об этом сообщил замминистра МВД Сергей Яровой.

По словам Ярового, МВД зафиксировало более 26 тысяч нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями автобусов.

По его словам, с 17 апреля уже осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей.

Он заявил, что служащие "Укртрансбезопасности", которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие, а в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров должны входить полицейские.

В свою очередь замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в июне этого года на дорогах погибли 223 человека и 2,5 тысячи получили травмы. За год, по словам, руководителя патрульной полиции, 1237 человек погибли в ДТП, а травмы получили 12,8 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", на трассе "Харьков-Симферополь" водитель автобуса спровоцировал смертельное ДТП.

Ранее появилось видео, как водитель маршрутки едва не сносит дорожные знаки после рискованного обгона.

Также "Страна" писала, что в Одессе водитель маршрутки врезался в музей и сбежал с места ДТП.