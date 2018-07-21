Глава УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что после предоставления Томоса Украине, он возглавит поместную церковь и возьмет под управление две святыни - Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры.

Об этом он отметил в интервью "Левому берегу".

"Имущество, принадлежащее церкви, имеет разных владельцев. Есть имущество церковное, которое находится в собственности общины. Например, если община построила храм, то понятно, что он принадлежит общине. А есть храмы, принадлежащие государству, например Владимирский собор. Владимирский храм - собственность государства, переданная в пользование общине. То есть государство передает в пользование Украинской церкви свою собственность. Конкретно - Киево-Печерскую лавру и Почаевскую лавру. Сегодня они находятся в пользовании Московского патриархата, но когда будет создана единая Украинская православная церковь, возникнет вопрос: кому должны принадлежат украинские святыни - украинской церкви или российской?", - отметил глава УПЦ КП.

Патриарх Филарет уверен, что обе Лавры обязательно будут принадлежат украинской поместной церкви.

Как сообщала "Страна", в РПЦ рассказали, что будет, если Киевский патриархат попытается отобрать Киево-Печерскую Лавру.

Напомним также, что в Киево-Печерской Лавре просили помощи и молитвы, чтобы не допустить захвата храма радикалами.