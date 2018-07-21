Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту издевательств над мужчиной, которого националисты привязали к столбу с табличкой "Я ватник" и принялись публично оплевывать.

Об этом сообщает пресс-служба черниговской полиции.

При том, что патрульная полиция приезжала на место инцидента и лично жала руки организаторам травли (которые фиксировали свои действия на камеру и публиковали стрим в соцсети), на сайте указывается про "попытки" установить причастных к хулиганским действиям лиц.

В объяснении к делу сообщается, что инцидент происходил на Красном мосту. Якобы неизвестные привязали его скотчем к дорожному знаку. "Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции опросила участников и свидетелей происшествия и пригласила потерпевшего в отдел полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУ НП в Черниговской области по согласованию с городской прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Патрульные отвязали мужчину / фото facebook.com/TarnavskyiOleksandr

Отметим, что автором стрима с места событий стал "азовец" Александр Тарнавский.

Как сообщала "Страна", 20 июля в Чернигове полиция освободила мужчину, который был привязанным к столбу с табличкой "Я - ватник".

"Визуально он похож на человека, который около пяти дней назад бросался бутылками в стелу с фотографиями погибших Героев Небесной сотни. Тогда мужчину задержали, с ним общалась полиция", - пояснили в полиции.

Напомним также, что в Черновцах радикалы хотят выслать на Донбасс переселенца за поддержку сборной России.

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