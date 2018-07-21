Проект новой конституции Кубы, в которой может появиться право на частную собственность, может узаконить однополые браки. Об этом сообщает Reutres.

Брак в этом случае определяется, как союз между двумя людьми, а не между мужчиной и женщиной.

"Возможность брака между двумя людьми укрепляет принципы нашего проекта в отношении равенства и справедливости. Уже 24 страны включили эту концепцию, и мы не могли игнорировать этот вопрос, когда мы составляли проект конституции", – отметил пресс-секретарь госсекретаря Гомеро Акоста.

За последние 10 лет Куба добилась подвижек в области прав ЛГБТ, учитывая преследования ЛГБТ-представителей после революции 1959 года.

Коммунистическая страна одобрила операции по изменению пола и запретила дискриминацию на рабочем месте в отношении гомосексуалистов.

Кстати, позиция Колумбии отражает тенденцию в Латинской Америке, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и некоторых частях Мексики в последние годы, несмотря на церковную оппозицию.

Ожидается, что законодатели утвердят проект конституции в эти выходные, а затем передадут его на всенародную консультацию и для национального референдума.

Также "Страна" писала, что Австрия официально разрешила однополые браки.

В Германии с 1 октября 2017 года разрешено заключать однополые браки.